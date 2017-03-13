Архангельск примет участие в акции «Зажги синим»

Наравне с Нью-Йорком, Мехико, Ванкувером, Сиднеем, Барселоной и другими городами, активное участие в акции солидарности с людьми с аутизмом и их близкими «Зажги синим» принимают Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Воронеж и Белгород. В этот день главные достопримечательности разных городов подсвечиваются синим цветом, который считается символом аутизма.
Архангельск присоединяется к акции "Зажги синим". Мероприятия, посвящённые Дню распространения информации об аутизме, пройдут на площади Ленина 2 апреля в 20 часов. Здание Администрации города будет подсвечено синим цветом.
Всех неравнодушных предлагаем присоединиться к акции поддержки людей с аутизмом, - сообщает портал правительства области.