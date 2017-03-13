У архангельских школьников начались выпускные экзамены

В России стартовал досрочный этап ЕГЭ. Первые выпускные экзамены состоялись и в Архангельской области. Череду аттестационных испытаний открыли информатика и география.

Напомним, право сдать ЕГЭ раньше других получают выпускники школ, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основном этапе аттестации. Кроме того, этой возможностью могут воспользоваться выпускники прошлых лет, которые решили улучшить свои результаты.

В Архангельской области первые экзамены досрочного этапа были организованы только в столице Поморья. Контрольные измерительные материалы распечатывались непосредственно в пункте проведения ЕГЭ. После того, как экзамен завершился, все работы отсканировали и направили на проверку.

Эта инновационная технология в Архангельской области будет применена в течение всего периода аттестации во всех пунктах проведения госэкзаменов.

—Информатику сдавали 35 человек, а знания географии демонстрировало всего шестеро ребят. Первые выпускные экзамены прошли без технологических сбоев, удалённых не было, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Напомним, досрочный этап ЕГЭ продлится до 14 апреля, - пишет пресс-служба правительства области.