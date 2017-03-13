Молодежь Поморья проведет мероприятия, приуроченные к Году экологии

Более 100 различных молодежных мероприятий экологической направленности пройдет на территории Поморья в течение года. Волонтеры и молодежь региона проведут не только субботники и акции по уборке и благоустройству территорий, но и примут активное участие в различных мероприятиях всероссийского уровня.

«Областной экологический штаб – это площадка, где можно обменяться опытом и знаниями, спланировать общую деятельность по реализации тех или иных мероприятий и акций экологической направленности», - отметила сопредседатель Молодежного правительства Архангельской области Александра Иванова.

- Собравшись вместе и объединив усилия, есть возможность провести качественные и масштабные мероприятия, которые, я уверена, найдут положительный отклик и результат для общего дела. Реализация молодежных экологических мероприятий на территории региона уже началась. Так, с 1 по 23 апреля в 9 муниципальных образованиях Архангельской области пройдет V Чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл». В первые, в год посвященный экологии, он станет областным. В нем примут участие бюджетные учреждения, предприятия, команды студенческих Советов, учебных заведений, общественных организаций и просто жители области.

В Архангельске одной из площадок по сбору вторсырья станет областной Дом молодежи. Помимо этого, традиционно в преддверие Дня Победы Архангельская область присоединится к всероссийской акции «Дерево Победы», которая успешно реализуется на территории региона уже не первый год. Организаторами акции выступит региональное отделение «Волонтеры Победы» при поддержке центра «Патриот».

Также волонтеры примут участие в уборке и благоустройстве памятников, мемориалов и воинских захоронений. Масштабный проект под названием «Генеральная уборка» реализуют представители общероссийского народного фронта в Архангельской области. Проект направлен на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами. Отслеживать санитарное состояние каждого региона поможет разработанная интерактивная карта свалок. Это геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон, стихийную свалку и принять непосредственное участие в их ликвидации.

Отметим, что не обойдет стороной тему экологии и IX Архангельский международный форум «Команда 29». В этом году форум состоится в Онежском районе. Заголовок форума «Команда 29» этого года – экология жизни в Архангельской области.

Работа областного экологического штаба продолжается.