В Архангельск прибудет ледокол "Новороссийск"

25 марта ожидается заход в порт Архангельск новейшего ледокола «Новороссийск». Визит запланирован в рамках IV международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в столице Поморья с 29 по 30 марта.

По словам министра транспорта Вадима Кривова, в настоящее время министерство совместно с администрацией города проводится работа по обеспечению подхода и стоянки судна у причала № 103 (Красная пристань).

Для проводки «Новороссийска» расширен на четыре метра судоходный канал Северной Двины. При этом все шесть ледовых пешеходных переправ, попадающие в зону прохода ледокола, будут сохранены.

23 марта ледокол «Капитан Чаадаев» расчистит путь от главного судового хода до Красной пристани, - сообщает пресс-служба правительства области.

Также предусмотрена возможность использования ледокола «Новороссийск» в качестве плавучей гостиницы для участников и гостей международного форума.