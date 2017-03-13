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Четверг, 23 марта, 17:49

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/23/49763.html

Общество

В прошлом году 17 мужчин в Архангельске взяли отпуск по уходу за ребенком

В прошлом году 17 мужчин в Архангельске взяли отпуск по уходу за ребенком
РressFoto
В 2016 году 17 архангельских пап воспользовались правом «сидеть в декрете»: 9 из них взяли отпуск по уходу за первым ребенком, 8 – за вторым. Стоит отметить, что в 2015 году таких мужчин было 22.

По информации Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, всего в прошлом году выплачено более 142 тысяч пособий по уходу за ребенком на общую сумму свыше 1,22 млрд рублей, в том числе папам – 102 пособия на общую сумму 1,14 млн рублей.

Согласно российскому законодательству, у мужчин есть возможность воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 

В случае, если мама вышла на работу и заботы по воспитанию легли на плечи отца, ему положено ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока малышу не исполнится полтора года. Выплаты составляют 40 процентов от средней заработной платы за два предшествующих года. При этом сохраняется непрерывный трудовой стаж.

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