В Архангельской епархии прошел крестный ход

Крестный ход прошел по территории бывшего «Кулойлага». Возглавил шествие настоятель храма святителя Николая Чудотворца в поселке Уемском священник Михаил Ситников. Он вознес молитвы о безвинно убиенных в урочищах Волкозеро, Лодьмозеро и Тельдозеро.

В урочище Волкозеро в 1928 году трагически погибли преподобномученики архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор, которых заживо сожгли грабители. А в Лодьмозеро и Тельдозеро в 1923 году под конвоем увели монахов, не пожелавших добровольно покинуть Соловецкий остров. Они построили первые бараки, в которых позднее жила администрация «Кулойлага».

Отметим, что инициатором первого крестного хода по территории бывшего «Кулойлага» стал директор Епархиального центра изучения и сохранения памяти новомучеников и исповедников Николай Васильевич Суханов (†2016). Первый крестный ход по местам, связанным с подвигом новомучеников и исповедников Церкви Русской, состоялся в Архангельской области в марте 2013 года. На Волкозере митрополит Даниил совершил молебен новомученикам и литию по всем убиенным в годы гонений.