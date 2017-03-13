В Вельске пройдет военно-морская игра «Российский флот – честь и слава Отечества»

24 марта в Вельске состоится военно-морская игра «Российский флот – честь и слава Отечества». Участие в соревнованиях примут команды местных военно-патриотических объединений. Организаторами игры выступает общественная организация «Вельский военно-морской клуб» при поддержке регионального центра патриотического воспитания.

Команды будут соревноваться в двух возрастных группах: 12-14 лет и 14-17 лет. Игра включает в себя десять этапов: история флота, военно-морская викторина, стрельба из пневматической винтовки, спасательные работы на воде, флажный семафор, вязание узлов, исполнение военно-морской песни и другие.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил, что игра направлена на популяризацию среди подрастающего поколения военно-прикладных видов спорта, углубление знаний по истории военно-морского флота Российской Федерации, практических навыков и умений, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. Победители игры будут награждены грамотами и ценными подарками, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".