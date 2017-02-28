80 лучших людей Архангельской области: Сергей Кузнецов

Сегодня частенько слышишь критику в адрес советского прошлого. Но невозможно оспорить факт, что в те годы работала плеяда выдающихся руководителей. Один из таких – Сергей Кузнецов, который в течение четверти века возглавлял Северное морское пароходство. При нем Архангельск был настоящим морским городом.

В 2014 году областной центр отметил 100-летие со дня рождения Сергея Ивановича Кузнецова. Как-то всколыхнулась замершая на годы жизнь СМП: в память о многолетнем руководителе в здании пароходства была открыта мемориальная доска. Ветераны-моряки наперебой рассказывали, какой яркой и созидательной была «эпоха Кузнецова». И очень сожалели о нынешней незавидной роли Северного морского пароходства.

Про таких как Кузнецов, говорили: богатырь, титан. Он родился и вырос в Архангельске, окончил гидротехнический факультет мелиоративного техникума и Академию морского флота. Прошел, как говорится, все этапы советской карьеры: парторг, начальник политотдела, заместитель начальника СМП по эксплуатации. А с 1962 по 1986 годы был начальником пароходства.

Вы только представьте: в годы руководства Кузнецовым СМП были построены новое здание управления, морской-речной вокзал, грузовой район Экономия с жилым комплексом, профилакторий "Меридиан", Дворец культуры моряков с интерклубом, плавбассейн "Водник", здание вычислительного центра, поликлиника водников и комплекс больницы имени Н. А. Семашко, пионерский лагерь "Беломорец", огромная база снабжения на левом берегу и на Бакарице. По сути, предприятие стало «городом в городе». И, конечно, это заслуга Сергея Ивановича.

Ветеран пароходства Аркадий Павлов вспоминал: "Это был, без преувеличения, "золотой период" в жизни коллектива пароходства. Он был собиратель, строитель и созидатель по характеру, по стилю руководства. У Сергея Ивановича были хорошие деловые отношения с руководством города, области, министерства. Со всеми он мог найти общий язык, достичь взаимопонимания. А это редкий дар руководителя. По-деловому, спокойно вел Сергей Иванович диспетчерские, совещания и заседания Совета пароходства в своем кабинете».

Когда в 1986 году Кузнецов уходил на пенсию, ему было не стыдно за то дело, которому он так долго служил. Показатель его труда – семь орденов и несколько почетных званий. Но гораздо важнее для него было, чтобы Архангельск оставался морским, портовым и арктическим городом. Знавшие его люди говорили, что Кузнецов, несмотря на все свои регалии, был человеком удивительной скромности. В 1993 году звание Почетного гражданина Архангельска получил его бывший заместитель и капитан Валерий Коковин. По идее, Кузнецову просто обязаны были дать это звание, но он к нему не стремился.

На открытии мемориальной доски в СМП дочь Сергея Ивановича Елена рассказала интересную историю: «Когда отец закончил морскую академию в Ленинграде ему предлагали распределение на Балтике, Черном море и даже в Китае. Но он сказал: «Лучше Архангельска города нет! Я поеду только в Архангельск». Сегодня можно иронизировать на эту тему, посчитав Кузнецова «фантазером». Ведь его любимый город почернел от грязи, посерел от ветхого жилья и убогих «пазиков». А вместо красавцев-кораблей СМП в наш порт заходят шикарные иностранные туристические лайнеры. Да, больно было бы все это видеть Сергею Кузнецову. Может быть, он бы по-другому решил и уехал на Черное море. Но в те годы Архангельск был другим. И таким делали его люди подобные Кузнецову.

Некоторое время я работал в здании бывшего отдела кадров СМП, которое ныне является одним из многочисленных торговых центров. Приватизация 90-х превратила недавно мощное предприятие в какой-то «придаток» Мурманского пароходства. С какой болью говорили мне бывшие работники о былом величии, вспоминали Кузнецова, легендарных северных капитанов и моряков. Да, действительно, время людей, в честь которых называли корабли, безвозвратно ушло. О Сергее Ивановиче напоминает универсальный сухогруз СМП «Сергей Кузнецов». И на том, как говорится, спасибо…