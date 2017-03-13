НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части територии пройдут осадки, местами метель. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.
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Четверг, 23 марта, 17:49
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/23/49753.html
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23 марта в Поморье температура воздуха поднимется до +7
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки, ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +2,+7°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части територии пройдут осадки, местами метель. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.
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