В Архангельске откроется художественная выставка «Мелодии моего дедушки»

Первых посетителей выставка «Александр Сверчков. Мелодии моего дедушки. Странички из семейного альбома» ждет 24 марта в 17 часов в Музее изобразительных искусств.

Александр Сверчков – живописец, член Союза художников с 1991 года. Направления, в которых работает художник – неправильный реализм, утопический реализм, эвфонический авангард (музыкальные инструменты – скульптурные объекты с музыкальными отклонениями) и, наконец, нынешний проект – правильный реализм.

«Мелодии моего дедушки» – это только отчасти личностные переживания и впечатления художника. У автора два горячо любимых дедушки, которым и посвящается этот проект. На выставке представлены живописные работы, музыкальные инструменты и рабочие рисунки.