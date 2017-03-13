В Архангельске откроется художественная выставка «Мелодии моего дедушки»

Александр Сверчков – живописец, член Союза художников с 1991 года. Направления, в которых работает художник – неправильный реализм, утопический реализм, эвфонический авангард (музыкальные инструменты – скульптурные объекты с музыкальными отклонениями) и, наконец, нынешний проект – правильный реализм.
«Мелодии моего дедушки» – это только отчасти личностные переживания и впечатления художника. У автора два горячо любимых дедушки, которым и посвящается этот проект. На выставке представлены живописные работы, музыкальные инструменты и рабочие рисунки.