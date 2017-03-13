Свидетельство о рождении ребенка теперь будут выдавать прямо в роддоме

С марта 2017 года проект ЗАГСа «Самый первый документ» начинает работу в родильном отделении, расположенном в Архангельской городской клинической больнице № 7. Теперь мамы новорожденных смогут получать свидетельство о рождении ребенка, еще до выписки, не выходя из роддома.

В рамках проекта в отделении медучреждения уже создано рабочее место для специалистов органов ЗАГС, которые будут сначала принимать документы для госрегистрации, а затем выдавать готовые свидетельства о рождении.

Процедура регистрации максимально упрощена - родителям нужно определиться с именем малыша, собрать необходимый пакет документов и передать его сотрудникам центра. В роддоме свой самый первый документ получают только те малыши, которые там родились. Место проживания мамы значения не имеет – это может быть любой населенный пункт Архангельской области.

Первый прием посетительниц состоится 23 марта. Он будет вестись регулярно один раз в неделю по четвергам.

Такое нововведение значительно облегчает жизнь молодым родителям, помогает экономить время на походы по госучреждениям. Помимо оформления свидетельства специалисты дают консультации по всем интересующим вопросам, а также проводят занятия по правовому просвещению.