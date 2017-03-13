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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/22/49748.html

Общество

Уникальная поморская продукция вошла в каталог товаров и услуг для нужд Арктической зоны

Уникальная поморская продукция вошла в каталог товаров и услуг для нужд Арктической зоны
Госкомиссия по развитию Арктики опубликовала каталог промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны РФ. Каталог состоит из восьми томов, каждый из которых включает перечень продукции и услуг одного из федеральных округов РФ.

— Мы собрали всё, что сегодня у нас производится и может быть использовано в Арктике. Надеюсь, полезная работа, – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

В каталоге широко представлена и продукция Архангельской области. Товары для Арктики, производимые предприятиями Поморья уникальны, разнообразны и отвечают самым строгим требованиям высоких широт.

В реестре товаров, производящихся в нашей области, – более 30 наименований: от продукции оборонно-промышленных предприятий до продуктов питания повышенной биологической ценности. 60 процентов из представленных товаров не имеют отечественных или зарубежных аналогов на российском рынке, а ещё 40 процентов – и в мире.
Яркий пример – морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» и другие буровые платформы с возможностью установки на шельфе арктических морей.
Нет аналогов и продуктам питания на основе экстрактов лекарственно-растительного сырья. Они включены в рационы российских космонавтов, работающих на МКС.

В списке также представлены уникальная фармацевтическая продукция, медицинские изделия, косметика, мотобуксировщики, катера, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

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