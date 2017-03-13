В апреле в Архангельске начнется комплектование групп в детские сады

С 15 апреля начинается комплектование дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Архангельска на 2017-2018 учебный год.



Списки детей будут подготовлены к 1 июня. Направление детей в дошкольные учреждения будет осуществляться с 1 июля текущего года.

Изменения в заявления родителей (законных представителей) детей 2014 года рождения, зарегистрированных в государственной информационной системе "Учёт детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", принимаются до 15 апреля 2017 года включительно.

В соответствии с Порядком комплектования родителям (законным представителям) детей до 1 апреля необходимо подтвердить преимущественное право устройства ребёнка в дошкольное учреждение. Документы, подтверждающие наличие внеочередного и первоочередного приёма в учреждение, необходимо предоставить в отдел координации представления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы Администрации города по адресу: пр. Троицкий, д.64, каб. № 6 (часы работы: ежедневно с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

При отсутствии указанных документов вопрос направления ребёнка рассматривается комиссией на общих основаниях, - сообщает пресс-служба городской администрации.