Опубликована программа спортивных мероприятий Арктического форума

Программа включает в себя семь турниров: по лыжному и конькобежному спорту, хоккею с мячом, хоккею на валенках, фигурному катанию, дзюдо и шахматам. Доступ на мероприятия будет осуществляться по бейджу участника форума.

Спортивные игры откроются с XVII юношеского турнира по хоккею с мячом «Водник Open».

С 29 по 30 марта состоится первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет в десяти весовых категориях, которое проводится при поддержке Минспорта РФ и Федерации дзюдо России.

29 марта состоится торжественное открытие всероссийского зимнего физкультурно-спортивного праздника — 51-х «Беломорских игр». В них примут участие 1 000 спортсменов и 2 000 зрителей. Соревнования пройдут по шести зимним видам спорта, включая хоккей с мячом и спортивное ориентирование.

29 марта стартуют Арктические корпоративные игры, в ходе которых пройдёт несколько соревнований, в том числе турнир по хоккею с мячом в валенках, кульминацией которого станет матч между сборной форума и сборной Архангельской области. Также состоятся шахматный фестиваль «Поморская ладья» под руководством гроссмейстера Александра Черняева и фестиваль «Арктика – территория ГТО», - сообщает портал правительства области.







