Северодвинцы обсудят строительство нового комплекса для переработки мусора

Тема встречи – строительство современного мусороперерабатывающего комплекса в нескольких километрах от посёлка Рикасиха.
Территория площадью 40 га была выбрана после тщательного изучения специалистами семи площадок. Она максимально удовлетворяет предъявляемым требованиям. С помощью специального оборудования из отходов здесь будут выделять полезные фракции. Пластик, бумага, металл, древесина, стекло снова пойдут в оборот. Это позволит уменьшить объем утилизируемых отходов как минимум на треть.
Возведение современного межмуниципального комплекса позволит решить ряд экологических проблем Поморья, в частности закрыть и рекультивировать морально устаревшую городскую свалку Северодвинска, - сообщает портал правительства области.