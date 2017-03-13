Северодвинцы обсудят строительство нового комплекса для переработки мусора 24 марта в 14:00 в малом зале Центра культуры и общественных мероприятий Северодвинска состоится встреча представителей регионального минприроды с жителями города корабелов. Тема встречи – строительство современного мусороперерабатывающего комплекса в нескольких километрах от посёлка Рикасиха. Территория площадью 40 га была выбрана после тщательного изучения специалистами семи площадок. Она максимально удовлетворяет предъявляемым требованиям. С помощью специального оборудования из отходов здесь будут выделять полезные фракции. Пластик, бумага, металл, древесина, стекло снова пойдут в оборот. Это позволит уменьшить объем утилизируемых отходов как минимум на треть. Возведение современного межмуниципального комплекса позволит решить ряд экологических проблем Поморья, в частности закрыть и рекультивировать морально устаревшую городскую свалку Северодвинска, - сообщает портал правительства области.





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