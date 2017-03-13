На реках Архангельской области ледоход начнется в конце апреля – начале мая

21 марта в Архангельске прошло заседание оперативной группы по ледоходу и паводку. Руководитель Северного УГМС Сергей Пуканов рассказал о ледовой обстановке на реках области.

Уровни воды на реках к середине марта остаются пониженными. Толщина льда на середину марта составляет в среднем 50-70 см, и несколько превышает прошлогоднюю в нижнем течении рек Северная Двина, Вага и Пинега.

Высота снежного покрова на льду – 24-45 см. Снегозапасы превышают норму и прошлогодние значения на 10-30%. Наибольшие превышения наблюдаются в бассейнах рек Онега и Вага, на 5-25% выше средних многолетних значений снегозапасы в бассейне реки Вычегда.

Прохождение ледохода ожидается в третьей декаде апреля – первой половине мая. По срокам это близко к среднемноголетним датам, но в сравнении с прошлыми годами это на 5-10 дней позже.

По накопленным снегозапасам, уровни воды ожидаются близкими к обычным значениям. Существует угроза превышения уровней в случае высоких температур воздуха в первой декаде мая и одновременного развития половодья на Северной Двине и Вычегде.

Во время ледохода в зоне риска могут оказаться мосты, в первую очередь деревянные, которых в Архангельской области большинство (417 из 622). Из 622 в хорошем состоянии находится лишь 28% мостов, в неудовлетворительном – 22%, в аварийном состоянии – 3%.