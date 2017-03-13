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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/22/49737.html

Общество

Отдыхающие санатория «Беломорье» станут участниками «Школы финансовой безопасности»

Отдыхающие санатория «Беломорье» станут участниками «Школы финансовой безопасности»
22 марта отдыхающие санатория «Беломорье» станут участниками «Школы финансовой безопасности». Лекционные уроки проведут специалист-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» Нелли Хохлова и врио начальника отдела отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.

Эксперты расскажут «ученикам» школы, как правильно пользоваться финансовыми инструментами, банкоматами и платежными терминалами, как защитить права потребителей финансовых услуг, как защититься от мошенников, а также ответят на все волнующие вопросы.

Мероприятие пройдет в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года. Программа рассчитана до 2019 года, - сообщает пресс-центр программы повышения финансовой грамотности  населения Архангельской области.

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