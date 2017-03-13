22 марта отдыхающие санатория «Беломорье» станут участниками «Школы финансовой безопасности». Лекционные уроки проведут специалист-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» Нелли Хохлова и врио начальника отдела отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.

Эксперты расскажут «ученикам» школы, как правильно пользоваться финансовыми инструментами, банкоматами и платежными терминалами, как защитить права потребителей финансовых услуг, как защититься от мошенников, а также ответят на все волнующие вопросы.

Мероприятие пройдет в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года. Программа рассчитана до 2019 года, - сообщает пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.