Имя Татьяны Ивановой увековечили в Первой городской больнице

В Первой городской больнице Архангельска была открыта новая аудитория. Она будет носить имя профессора, многолетнего заведующего кафедрой факультетской терапии АГМИ Татьяны Ивановой. На торжественной церемонии был отмечен большой вклад Татьяны Николаевны в региональную медицину.

Татьяна Иванова отдала медицинскому институту и Первой горбольнице многие годы, ее любили студенты, коллеги и пациенты. Архангелогордцы помнят ее как главного кардиолога области. Именно она помогла народному артисту Евгению Евстигнееву, у которого на гастролях в Архангельске случился инфаркт. Не так давно СГМУ выпустил книгу, посвященную Татьяне Николаевне под названием "Дело ее жизни". Она ушла из жизни в конце декабря 2015 года, немного не дожив до 90-летия.

Память о Татьяне Ивановой увековечена в стенах кардиологического корпуса, на первом этаже которого конференц - зал, в котором занимаются студенты и ординаторы, проходят встречи врачей, в том числе терапевтов - ее учеников.

ИА "Двина-Информ" в ближайшее время посвятит Татьяне Николаевне Ивановой очередную статью в серии "80 лучших людей Архангельской области".