В Архангельск приедет мамонтёнок Люба

В музее художественного освоения Арктики откроется выставка «Находка на краю земли». На ней будет представлена гордость Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса — мумифицированный мамонтёнок Люба.

Этот детёныш мамонта, обнаруженный в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи, считается самым древним, его палеонтологический возраст — 42 тысячи лет. В отличие от своих предшественников Люба неплохо сохранилась, она потеряла только копытца, фрагмент хвоста и правого уха.

15 мая 2017 года эспозиции исполнилось десять лет. За это время Люба побывала в Токио, Чикаго, Гонконге, Лондоне, Ханты-Мансийске и множестве других городов.

29 марта экспозицию в Архангельске смогут посетить участники Арктического форума, а уже с 1 апреля выставка будет открыта для посетителей.

20 марта мамонтёнок отправился в Архангельск в сопровождении старшего научного сотрудника музейно-выставочного комплекса Галины Карзановой. Монтаж экспозиции в музее художественного освоения Арктики намечен на 25 марта.

Для посетителей выставка будет открыта с 1 апреля по 1 июля. Стоимость билета — 250 рублей, для студентов, школьников и пенсионеров — 200 рублей.