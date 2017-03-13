Архангельских школьников приглашают принять участие в проекте "Диалог поколений"

На весенних каникулах школьникам города предлагается стать участниками проекта «Диалог поколений», приуроченного к 95-летнему юбилею пионерской организации.

24 марта в 15 часов во Дворце детского и юношеского творчества состоится третья встреча в рамках данного проекта, а гостем на этот раз станет Татьяна Александровна Ларина, ветеран пионерского движения, директор школы № 51.

В ходе встречи ребята смогут задать Татьяне Александровне вопросы о пионерском детстве и юности, о том, какое значение сыграла пионерская организация в ее жизни, и какие советы могла бы дать Татьяна Александровна юным активистам.

Главными героями встреч в рамках проекта «Диалог поколений» уже были председатель комиссии по патриотическому воспитанию городского совета ветеранов Валентина Николаевна Петрова и ветеран пионерского и комсомольского движения Светлана Александровна Коваль.

По вопросам участия обращаться по телефону: (8182) 65-49-30 (Ольга Владимировна Воронцова, МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»).