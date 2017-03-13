В Архангельске за сутки вывезено почти три тысячи куб. метров снега Фото пресс-службы администрации Архангельска 20 марта в течение дня и ночью на улицах и дорогах города работало 58 единиц техники, в уборке дорог 3 категории и внутриквартальных проездов было задействовано 11 единиц транспортных средств. Вывоз снега осуществлялся с четырех городских проспектов - Троицкого, Ломоносова, Ленинградского и Обводного Канала, а также с улиц Воскресенская и Набережной Северной Двины. Всего за сутки было вывезено 2716 куб. метров снега. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Вчера 15:43