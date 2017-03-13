Вывоз снега осуществлялся с четырех городских проспектов - Троицкого, Ломоносова, Ленинградского и Обводного Канала, а также с улиц Воскресенская и Набережной Северной Двины. Всего за сутки было вывезено 2716 куб. метров снега.
|
Новости дня
В Северодвинске ребенок получил травмы в тройном столкновении автомобилей
В Архангельск приедет мамонтёнок Люба
В Новодвинске появится новая спортивная площадка
В Архангельске пройдёт уникальная выставка, посвящённая поп-арту
|
Среда, 22 марта, 00:30
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/21/49726.html
|
В Архангельске за сутки вывезено почти три тысячи куб. метров снега
Фото пресс-службы администрации Архангельска
20 марта в течение дня и ночью на улицах и дорогах города работало 58 единиц техники, в уборке дорог 3 категории и внутриквартальных проездов было задействовано 11 единиц транспортных средств.
Вывоз снега осуществлялся с четырех городских проспектов - Троицкого, Ломоносова, Ленинградского и Обводного Канала, а также с улиц Воскресенская и Набережной Северной Двины. Всего за сутки было вывезено 2716 куб. метров снега.
|
Главное
Депутаты и махинации: от Воробьева до АлиеваВчера 14:05
Гостей форума «Арктика – территория диалога» удивят северными козулями и арктическими кукламиВчера 11:22
80 лучших людей Архангельской области: Олег СоколовВчера 09:18
21 марта в Архангельской области ожидается туман Вчера 08:56
Депутат Архгордумы Алиев задержан за взятку в 445 тысяч рублейПозавчера 15:38
Общество
В Архангельск приедет мамонтёнок ЛюбаВчера 17:37
Архангельских школьников приглашают принять участие в проекте "Диалог поколений"Вчера 15:53
Архангелогородцы отметили День счастья Вчера 15:08
В Новодвинске появится круглосуточная аптекаВчера 14:08
Депутаты и махинации: от Воробьева до АлиеваВчера 14:05
Опрос
В Архангельск приедет мамонтёнок Люба
Архангельских школьников приглашают принять участие в проекте "Диалог поколений"
Архангелогородцы отметили День счастья
На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей
Алексис Деларофф: Проведение Арктического форума выведет город на международную арену
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года
В Поморье система видеонаблюдения "Ростелеком" готова к экзаменационному периоду
В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень
В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"
Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность
Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду
В Северодвинске ребенок получил травмы в тройном столкновении автомобилей
В Красноборском районе добровольцы спасли пекарню от пожара
Сотрудники исправительных учреждений обнаружили сим-карты в банане и мыле
Прокуратура проверит информацию об "уроках секса" в школе Ленского района
В Плесецком районе пьяный дебошир попытался завладеть оружием полицейского
В Новодвинске появится новая спортивная площадка
Девять поморских лыжников готовятся выступить в Ханты-Мансийске
В Архангельской области стартовал чемпионат по волейболу
«Помор» и студентки САФУ выиграли отборочный этап Чемпионата России по флорболу
Александр Терентьев замкнул шестёрку сильнейших в Сыктывкаре
В Архангельске пройдёт уникальная выставка, посвящённая поп-арту
Танцоры из Архангельска выступят на всероссийском фестивале в Екатеринбурге
Центр «Патриот» объявил конкурс театральных постановок «Война. Победа. Память»
Фотоальбом "Братья и сестры" подарят участникам Арктического форума
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru