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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/21/49723.html

Общество

Архангелогородцы отметили День счастья

Архангелогородцы отметили День счастья
Фото пресс-службы Дома молодежи
Волонтеры Дома молодежи Архангельской области вышли на "Чумбаровку" поздравить северян с праздником, подарить объятья друг другу и спросить, а что же такое счастье для жителей города Архангельска. В акции приняли участие 96 человек.

Также с опросом о счастье вышли в своем городе волонтеры Совета молодёжи города Вельска и молодежь города Котлас. По словам респондентов,  счастье – это семья, здоровье, любовь, сама жизнь.«Счастье для меня – это здоровье моего ребенка, мое здоровье. Кроме того, в первую очередь, я очень счастлива, что у меня есть ребенок», – поделилась  мыслями архангелогородка, Людмила Костерина.

О целях акции рассказал специалист Дома молодежи Архангельской области, Илья Колпаков: «Наша цель в этот день – поднять настроение людям. Нас порадовало, что многие жители улыбались, дружелюбно общались,  несмотря на хмурую погоду и погруженность в свои проблемы».

Кроме того, молодежь Новодвинска, Мезенского и  Котласского районов Архангельской области в социальных сетях провели опрос среди подписчиков своих официальных групп ВКонтакте на тему счастья, - сообщает пресс-служба Архангельского Дома молодежи.

Жители Котласского района приняли активное участие в опросе. Заведующая отделом по физкультуре, спорту и молодежи администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», Бубнова Екатерина рассказала о результатах: «Как показали ответы жителей нашего района, для одних счастье – заниматься любимым делом, для других – свобода и достаток. У всех свои ценности и радости в жизни. А для меня счастье это – состояние гармонии на душе».

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