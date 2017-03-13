Депутаты и махинации: от Воробьева до Алиева

В Архангельске вчера был задержан депутат городской Думы, единственный член фракции «Родина» Гусейн Алиев. Причина задержания оказалась для сегодняшнего времени банальна: взятка. «Двина-Информ» решила в связи с этим напомнить громкие дела в депутатском корпусе Архангельской области за последние 10 лет.

Виктор Воробьев: «Первый взяточник»

В 2006 году Архангельск потряс скандал с депутатом горсовета Виктором Воробьевым. В деле фигурировала взятка в крупном размере. 17 ноября 2006 г. в Архангельском областном суде был оглашен приговор Воробьеву. По данным следствия, депутат из корыстных побуждений в период с 7 февраля по 22 марта 2006 года получил от предпринимателя Ольги Осицыной взятку в виде денег в крупном размере за содействие в предоставлении ей и ее матери Прохоровой, также являющейся предпринимателем, двух земельных участков. Всего за период с 7 февраля 2006 года по 22 марта 2006 года Воробьев лично получил от Осицыной 1 миллион 98 тысяч 513 рублей 50 копеек. 300 тысяч рублей из этой суммы он потратил по собственному усмотрению, а распорядиться остальной суммой не успел, так как был задержан сотрудниками милиции.

Суд приговорил Виктора Воробьева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В «деле Воробьева» фигурировали и другие известные депутатские фамилии, однако наказание получил только он. На свободу экс-депутат вышел досрочно в 2012 году.

По нашим данным, в настоящее время экс-депутат не проживает в Архангельске, занимается бизнесом, в 2013 году выступил инициатором создания новой политической партии «Анархо-коммунистический союз «Свободная воля».

Юрий Суханов: «Управляющая компания и Уголовный кодекс»

Другой городской депутат Юрий Суханов попался на мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В Архангельске он получил известность как директор управляющей компании «Связькабельстрой-2». Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в декабре 2010 года, однако затем было закрыто.

В мае 2011 года следственные органы возбудили второе уголовное дело в отношении Суханова, на сей раз связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие посчитало, что возглавляемая депутатом управляющая компания выполняла работы по содержанию и текущему ремонту жилых домов города Архангельска и обязана была уплачивать налог на добавленную стоимость. Юрий Суханов заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, которые якобы и выполняли вышеуказанные работы. Таким образом, обязанность по уплате НДС возлагалась на них, что позволило управляющей компании сэкономить на уплате налогов более 24 миллионов рублей. В декабре 2012 года суд назначил Суханову четыре года лишения свободы условно. Также с него взыскана сумма причиненного ущерба в размере 57 млн рублей. Суханов, к слову, больше в городской Думе не заседает…

Александр Савкин: «Профсоюзные «делишки»

Особенно громким стало дело экс-депутата областного Собрания и лидера федерации профсоюзов Архангельской области Александра Савкина. Вот только один из эпизодов его «деятельности»: с 2008 по 2011 г. он похитил свыше 2 миллионов рублей. Савкин заключил с ООО "Деловые услуги", которое и возглавляла Елена Александрова договор на изготовление и обработку информационных материалов. Однако, как установило следствие, выполнять условия соглашения фирма не собиралась, а Александрова обналичила и передала Савкину полученные средства.

Одновременно Александрова была и директором ООО «Гостиница «Беломорская», принадлежащей профсоюзам, где Савкин провел банкет на сумму 23 тысячи рублей. Александрова путем предоставления Савкину 100%-ной скидки на оплату банкета, потратила на торжества профсоюзные деньги. Также женщина слетала на отдых в Дубаи, оформив поездку как командировку от профсоюзов и потратив на неё 126 тысяч казенных денег.

В октябре 2016 года Онежский городской суд признал Савкина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями и незаконном получении предмета коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей. В тюрьму бывший профбосс отправился еще в январе 2015-го, а теперь ему предстоит пробыть там еще несколько лет.

Виталий Граф и Сергей Мышковский: «Доведение до банкротства»

Необычным и неоднозначным стало дело депутатов Графа и Мышковского по «преднамеренному банкротству» гиганта индустрии – Лесозавода № 3 в Архангельске. Конечно, это не взятка и не воровство денег из бюджета, но тоже из области коррупции.

Как доказало следствие, в период с июня 2012-го по июнь 2013 года при пособничестве Мышковского намеренными действиями привел «Лесозавод № 3» к банкротству, остановке производства, распродаже оборудования и недвижимого имущества, в результате чего добросовестным кредиторам организации причинен ущерб на сумму свыше 755 млн рублей.

Кроме этого, в результате совместных действий Графа и Мышковского у ОАО «Лесозавод № 3» образовалась задолженность перед подконтрольными Сергею Мышковскому коммерческими фирмами в размере более 529 млн рублей, которую они путем обмана и злоупотребления доверием рассчитывали получить в процессе банкротства предприятия. В этой части замысел не был реализован до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку соучастники попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Летом 2016 года Граф и Мышковский были взяты под стражу после приговора суда. Графу было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в 550 тысяч рублей и лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года. Мышковский получил 6 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима и такой же штраф. В начале 2017 года областной суд несколько смягчил приговоры: наказание Графу снижено до 6 лет лишения свободы, а Мышковскому – до 5 лет 9 месяцев.

Лариса Марчук: «Отделалась условно»

Экс-депутат Архгордумы более известная как директор УК «Наш дом-Архангельск» Лариса Марчук была осуждена три года назад. Правда, в отличие от своих коллег, условно.

Марчук обвинялась в причинении путём обмана имущественного ущерба 1063 гражданам, преднамеренном банкротстве управляющей компании и злоупотреблении полномочиями вопреки интересам коммерческой организации. В частности, по версии следствия, получив из областного бюджета в 2006-2011 гг. средства на компенсацию льгот гражданам по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, Лариса Марчук в полном объеме не перечислила их энергоснабжающей организации – ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2».

В последующем управляющая компания была преднамеренно обанкрочена, а её долг перед ТГК-2 на сумму более 100 миллионов рублей остался непогашенным. Кроме того, Лариса Марчук была уличена в завышении счетов на оплату отопления, которые выставлялись жильцам (на общую сумму 1,2 млн рублей).

Любопытно, что в мае на довыборах в Архгордуму по округу Майская горка идет сын Марчук Роман. Он выиграл праймериз «Единой России».

А что Алиев?

Что касается задержанного вчера депутата Алиева, то ему вменяют такое: с ноября 2016 года по январь 2017 года депутат получил через своего помощника 445 тысяч рублей за выдачу заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата Архангельской городской Думы. Наблюдатели отмечают, что дело весьма необычное и дальнейшие прогнозы туманны. И сколько еще подобных уголовных дел против депутатов Архангельска возбудят наши доблестные органы?