В Новодвинске появится круглосуточная аптека

Единственная круглосуточная аптека, функционировавшая на территории Новодвинска, изменила режим работы. Из-за этого в городе возникли проблемы с обеспечением лекарственными препаратами жителей в ночное время.

Сложившуюся ситуацию обсудили накануне на еженедельном совещании в администрации Новодвинска.

Руководство частных аптечных сетей считают работу фармацевтических пунктов в круглосуточном режиме нецелесообразным, ввиду экономической неэффективности или нерентабельности. Из-за этого новодвинцы не могут приобрести медикаменты в период с 22.00 вечера до 08.00 утра.

По результатам обсуждения руководство города обратилось к правительству Архангельской области с просьбой оказать содействие в организации работы и в ночное время аптеки государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фармация», расположенной по адресу: Новодвинск, ул. 50-летия Октября, 7, к. 1.