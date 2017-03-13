В Архангельске пройдёт смотр почётных караулов

Старшеклассникам предстоит преодолеть несколько конкурсных испытаний:
почетный караул;
строевой смотр;
сборка-разборка автомата Калашникова;
ратные страницы истории Отечества.
В рамках форума юных патриотов также состоится фестиваль церемониальных отрядов.
Торжественное открытие смотра-конкурса состоится 22 марта в 11:00 в областном Дворце детского и юношеского творчества по адресу: Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73.
Ну сколько можно издеваться над детьми и натаскивать их на муштру солдатскую? Лучше бы кружок литературного чтения организовали.