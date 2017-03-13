Большинство ледовых переправ Поморья будут закрыты до конца недели

На сегодняшний день на автодорогах региона закрыто уже 17 автомобильных переправ из 49. Водителей предупреждают - выезд на лёд опасен для жизни!

Грузоподъёмность работающих переправ снижена: на большинстве из них проезд возможен лишь для легкового автотранспорта. На большинстве переправ наблюдаются забереги и выступившая на лёд вода.

В центре управления движением дорожного агентства «Архангельскавтодор» рассказали, что уже к концу текущей недели будет закрыто большинство переправ.

—В этом году ледовые переправы у нас закрываются значительно раньше обычных сроков. Так, в прошлом году проезд начали закрывать лишь 28 марта, тогда как в нынешнем – уже 16 марта, – рассказала инженер центра управления движением Галина Козлова. – В самое ближайшее время ожидается закрытие переправ через Северную Двину на Верхнюю Тойму, где сейчас наблюдается значительная колейность, а грузоподъёмность снижена на двух тонн, а также на Двинской Березник.

Открытие движения по летним бесплатным переправам на региональной сети автодорог Архангельской области ожидается с 20 мая, - сообщает пресс-служба областного правительства.