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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/21/49717.html

Общество

Большинство ледовых переправ Поморья будут закрыты до конца недели

Большинство ледовых переправ Поморья будут закрыты до конца недели
РressFoto
На сегодняшний день на автодорогах региона закрыто уже 17 автомобильных переправ из 49. Водителей предупреждают - выезд на лёд опасен для жизни!

Грузоподъёмность работающих переправ снижена: на большинстве из них проезд возможен лишь для легкового автотранспорта. На большинстве переправ наблюдаются забереги и выступившая на лёд вода.

В центре управления движением дорожного агентства «Архангельскавтодор» рассказали, что уже к концу текущей недели будет закрыто большинство переправ.

—В этом году ледовые переправы у нас закрываются значительно раньше обычных сроков. Так, в прошлом году проезд начали закрывать лишь 28 марта, тогда как в нынешнем – уже 16 марта, – рассказала инженер центра управления движением Галина Козлова. – В самое ближайшее время ожидается закрытие переправ через Северную Двину на Верхнюю Тойму, где сейчас наблюдается значительная колейность, а грузоподъёмность снижена на двух тонн, а также на Двинской Березник.

Открытие движения по летним бесплатным переправам на региональной сети автодорог Архангельской области ожидается с 20 мая, - сообщает пресс-служба областного правительства.

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