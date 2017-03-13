Свежий номер "Правды Севера" уже в киосках

О том, что принесет жителям Архангельской области предстоящий международный форум «Арктика – территория диалога», размышляют губернатор Игорь Орлов, известные политики, бизнесмены, ученые и экономисты.

27 марта впервые в стране будет отмечаться новый профессиональный праздник – День войск национальной гвардии России. О том чем занята эта служба, о её особенностях, задачах и первых достижениях корреспондент газеты побеседовал с начальником управления Росгвардии по Архангельской области полковником Андреем Плотниковым. Интервью так и называется «Зачем нужна Росгвардия».

Журналисты канала «Россия-24» Зинаида Курбатова и Леонид Арончиков привезли в Архангельск результат своей творческой экспедиции на Север – фотоальбом историй о жителях Поморья «Братья и сёстры». В самом названии «Братья и сёстры», по мнению Зинаиды Курбатовой, заложен библейский смысл. «Это название объединяющее, – пояснила автор. – Мы все с вами – братья и сёстры». О том, как проходила презентация этой работы рассказывает журналист «Правды Севера».

Как на Севере сохранить иммунитет? Правда ли, что все болезни от нервов? Почему дети в детском саду постоянно болеют? Какие витамины самые полезные? На эти и другие вопросы отвечает на страницах «Правды Севера» главный внештатный аллерголог-иммунолог регионального минздрава, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии СГМУ Алла Горенькова. Интервью называется «Счастливые дети болеют реже?» А еще специалист дает советы, как правильно кормить ребенка во время болезни.

В Архангельском колледже культуры проходят дипломные спектакли IV курса театрального отделения. На днях студенты показали один из таких спектаклей – «Сдыгр аппр» по пьесе Даниила Хармса. Произведения Хармса трудно представлять на сцене, а «История сдыгр аппр» и вовсе «непредставляемая». Во всяком случае, профессиональные театры за нее не берутся. Что получилось у молодых и дерзких увидел корреспондент «Правды Севера» и рассказал читателям.

За последний месяц архангельский «Водник» буквально устроил небольшую революцию в мире хоккея с мячом. Эмоций – самых разных – было много. И все же впервые за 12 лет «Водник» вышел в полуфинал чемпионата страны. О хоккейных перипетиях последних дней рассказывает спортивный обозреватель газеты.

Продолжает «Правда Севера» публикацию материалов, посвященных своему столетию. В рубрике «История «Правды Севера» в одной фотографии» на этот раз ее ведущий Сергей Доморощенов рассказывает, как газета поднимала продуктивность холмогорки в 20-х годах прошлого века. И это достижение издания высоко оценили в столице.