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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/21/49715.html

Общество

Студенты САФУ участвуют в подготовке жилья для участников арктического форума

Студенты САФУ участвуют в подготовке жилья для участников арктического форума
Фото Полины Нечаевой
Более ста человек принимают участие в обустройстве жилых помещений и подсобных работах в здании нового общежития университета.


Именно в это общежитие на время Форума заселят участников и организационный комитет форума, а также представителей СМИ.

Студенты приступили к делу в воскресенье, 19 марта, тогда на объект вышло 90 добровольцев из разных студенческих объединений САФУ. На следующий день количество помощников увеличилось до 126 человек.

«Наши главные задачи: занести в комнаты мебель, убрать строительный мусор, навести порядок, все подготовить к предстоящему форуму», – обозначил план деятельности куратор работы на объекте студент Денис Жидков.

Напомним, что новое общежитие САФУ находится по адресу проспект Ломоносова, 4/2. Это девятиэтажное здание площадью 15000 м с цокольным этажом и чердаком. В общежитии могут разместиться 474 жильца. 

На первом этаже расположится кафе на 50 мест, медпункт и административные помещения. Также в здании будут оборудованы комнаты отдыха, два тренажерных зала, прачечная, сушильная и гладильная. В здании есть двухкомнатные и однокомнатные жилые блоки, во всех них предусмотрены кухни, санузлы и душевые.
После форума в новое общежитие заселятся студенты САФУ, сообщает пресс-служба университета.

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