80 лучших людей Архангельской области: Олег Соколов

Сегодня института и университета, которым руководил Олег Михайлович Соколов, уже нет. Но большинство жителей Архангельска до сих пор называют здание главного корпуса САФУ более знакомыми словами «АЛТИ» и «АГТУ». Оно и понятно: за более чем 80-летнюю историю АЛТИ-АГТУ этот вуз был одним из самых знаковых.

Олег Соколов был назначен ректором АЛТИ 30 лет назад – 27 марта 1987 года. С его приходом к руководству в лесотехническом началась плодотворная эпоха, которую принято называть «эпохой Соколова». Так получилось, что Олег Михайлович ушел из жизни в тот самый год, когда на базе АГТУ был создан федеральный университет.

Соколов был коренным ленинградцем. Здесь он родился, после эвакуации учился, а в 1960 году с отличием окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. А так как центром этой самой промышленности тогда был Архангельск, то не удивительно, что молодой ученый поступил в аспирантуру АЛТИ. А затем пошла успешная научная карьера: старший инженер, старший научный сотрудник, доцент кафедры химии древесины, целлюлозы и гидролизного производства, профессор. С 1977 года – проректор по вечернему и заочному обучению, а затем - проректор по учебной работе. И, наконец, в течение почти 20 лет – ректор АЛТИ, который при нем получил статус технического университета.

Любопытны воспоминания будущего губернатора Архангельской области Павла Балакшина, который сначала был коллегой на Котласском ЦБК, затем учеником в вузе, а потом стал другом и единомышленником Олега Михайловича. «Соколов был преподавателем от Бога. Никогда не делал студентам поблажек. Очень строго относился к нам. Говорил; «Вот вы сейчас спишете друг у друга, а когда пойдете работать, подглядывать будет не у кого, придется принимать решения самостоятельно. Поэтому лучше несколько раз пересдать плохо усвоенный предмет, чем потом по жизни расписываться в собственной несостоятельности». Потом все мы были ему очень благодарны за такой подход к учебе».

При Соколове про АЛТИ, а затем АГТУ перестали уничижительно говорить: «Когда некуда пойти – иди в АЛТИ». Учиться стало престижно, а на некоторые специальности вроде инженера-нефтяника был приличный конкурс. Один мой знакомый, который как раз учился в Институте нефти и газа АГТУ, рассказывал о ректоре университета восторженно. «Это был умнейший мужик, его все уважали. Авторитет был огромный. Когда он ушел со своего поста, то все сразу стало меняться в худшую сторону». Наверняка это мнение лишний раз подтверждает теорию о роли личности в истории.

Да и как не сказать такие теплые слова о своем ректоре? Ведь о преподавателях и студентах Соколов заботился особо, бережно сохранив и преумножив научные школы химиков-технологов, механиков, лесоводов, строителей, дорожников… В 90-е годы, в сложной экономической ситуации для профессорско-преподавательского состава университета был построен жилой дом на Северодвинской улице и переоборудованы два общежития для сотрудников вуза. Соколов был лоббистом, как на региональном, так и на федеральном уровне. В этом он немного соревновался со своим коллегой – ректором ПГУ Владимиром Булатовым. И тот и другой сделали для своих вузов столько, сколько не сделал никто до этого. Да и после, пока, тоже…

Олег Михайлович - автор более 300 научных работ, в том числе 20 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами, 4 учебника для вузов и 4 монографии. Кроме руководства АГТУ, он избирался президентом Архангельского филиала Северо-Двинского отделения Российской инженерной академии, вице-президентом Архангельского регионального отделения Академии проблем качества РФ, первым вице-президентом, председателем правления Ломоносовского фонда.

Сегодня на фасаде здания главного корпуса САФУ есть мемориальная доска в память о ректоре Соколове. В прошлом году в университете широко отметили 80 лет со дня рождения ученого и руководителя. И пускай давно уже нет на карте Архангельска такого названия как АЛТИ, - оно осталось в памяти тысяч выпускников и простых горожан. Не зря в 1930 году к зданию только что открытого лесотехнического института перенесли знаменитый памятник Ломоносову работы скульптора Мартоса. Ломоносов и его научные потомки, среди которых был и Олег Соколов, символизировали в Архангельске Науку…