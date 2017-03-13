НАО
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°; днем -3,+2°.
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Вторник, 21 марта, 15:36
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/21/49707.html
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21 марта в Архангельской области ожидается туман
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки, ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с, ночью на юго-востоке области 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°; днем -3,+2°.
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