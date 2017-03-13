В Архангельске прошел бал рабочей молодежи

В «Соломбале - Арт» состоялся «Бал рабочей молодежи». Участники - молодые работники "Красной Кузницы", студенты Архангельского техникума водных магистралей, курсанты Арктического морского института.

Украшением бала стало выступление ансамбля спортивного бального танца «Вдохновение», хореографического ансамбля бального танца «La Jeunesse» и танцевального молодежного объединения «Алые паруса» (руководитель – Мария Балобан).

Участников приветствовал эстрадный ансамбль Беломорской военно-морской базы «Северное Сияние», ансамбль «Балагуры», вокальный ансамбль «Казачья вольница» Северодвинского городского казачьего общества.

Тепло принимал зал выступление выпускника Архангельского техникума водных магистралей, вокалиста Артема Подкопаева.

Во время бала состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства, который прошел на заводе «Красная Кузница» с 13 по 17 февраля. Овациями встречала публика лучших маляров, слесарей - судоремонтников, токарей, электромонтажников, судокорпусников - ремонтников, электросварщиков и плотников.

- Когда я вручал награды лучшим рабочим, я видел, каким огнем горели глаза этих ребят. Чувствовалось, что им хочется продолжать работать, достигать успехов, становиться мастерами своего дела, - рассказал директор Архангельского филиала «Судоремонтный завод «Красная Кузница» Центра судоремонта «Звездочка» Николай Васьков.

21 человек были отмечены наградами и денежными премиями по итогам конкурса, каждому из них был присужден очередной квалификационный разряд.

Леонид Хабаров победил в номинации «Лучший судокорпусник - ремонтник». Молодой человек пришел на завод «Красная Кузница» после окончания Архангельского техникума водных магистралей: «Здесь и коллектив, и работа интересная – все время разная, поэтому здесь и работаю».

В финале бала на сцену вышли молодые специалисты завода «Красная Кузница». Вместе с участниками танцевально-спортивного клуба «Грация» они исполнили вальс.

«Мы очень рады, что оказались в этом проекте. Это очень хороший опыт для каждого из нас. Мы очень сдружились. Нам очень повезло с педагогом: руководитель танцевально - спортивного клуба «Грация» Людмила Николаевна Людкевич нам все очень доходчиво объясняла. С ней - одно удовольствие работать», - делится своими впечатлениями заместитель главного бухгалтера завода «Красная Кузница» Мария Антоницына.

«Бал внес разнообразие в нашу жизнь. Было интересно репетировать, учиться чему - то новому», – продолжает разговор сварщик завода «Красная Кузница» Андрей Налетов. С Андреем соглашается и его коллега Александр Радзевелюк: «Хорошая идея - устроить этот бал. Многие из нас последний раз танцевали на своих школьных выпускных, и вот, спустя годы, снова в душе почувствовался праздник».

Со сцены КЦ «Соломбала - Арт» бал переместился в танцевальное фойе, где гостей ждали конкурсы и бальные игры. Музыкальную часть вечера продолжило выступление вокально-инструментального ансамбля «Крепкий орешек» Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н.Орешкова,- сообщает пресс-служба городской администрации.