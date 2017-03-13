В Архангельск приедут лучшие юные историки России

В Архангельске пройдёт финал всероссийской олимпиады школьников по истории. В середине апреля в столицу Поморья приедут более 250 старшеклассников – победители и призёры региональных этапов этого масштабного интеллектуального турнира.

Турнир пройдёт с 8 по 14 апреля на базе САФУ. Формула всероссийского финала отличает олимпиаду по истории: в программе три тура, в ходе которых ребятам предстоит написать эссе, ответить на вопросы и пройти устный этап.

Стоит отметить, что часть заданий будет посвящена истории Архангельской области, а её лучшего знатока поощрят в рамках номинации, учреждённой губернатором Поморья.

Впрочем, у школьников будет и свободное время, которое ребята проведут в экскурсиях и творческих визитах. Например, гостей столицы Поморья ждут в сразу в нескольких музеях, филармонии и Архангельской областной детской школе народных ремёсел, - сообщает пресс-служба правительства области.

– После проработки всех организационных вопросов будет сформирована окончательная программа олимпиады. Напомню, что это уже второй всероссийский финал за два последних года, который принимает у себя Архангельская область. Заслужить право проведения таких турниров непросто. Например, в этом году главные финалы проходят всего в 14 российских городах, – отметил заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев.