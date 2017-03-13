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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/20/49690.html

Общество

К Арктическому форуму в САФУ провели масштабный ремонт

К Арктическому форуму в САФУ провели масштабный ремонт
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В проведении IV Международного форума «Арктика – территория диалога» будут задействованы главный и второй корпуса САФУ, построенные к форуму объекты – здание Центра коллективного пользования научным оборудованием, выставочный павильон, новое общежитие.

Главные корпуса отремонтированы

Масштабные ремонтные работы проведены в главном и втором корпусах университета. Отремонтированы аудитории, лестницы, переходы, холлы. В актовом зале вуза проведена реконструкция стен и пола, установлена новая система освещения, обновлена «одежда» сцены. Отремонтирован спортзал университета, который на время форума планируется отвести под зону общения гостей, реконструирован ряд аудиторий: некоторые из них объединены, что позволило увеличить площадь помещений для проведения тематических секций и других мероприятий.

Как сообщил начальник управления строительства САФУ Сергей Попков, работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме. Основные подготовительные работы в главном корпусе планируют завершить в ближайшее время. Впереди – монтаж оборудования и установка мебели.  

К масштабному мероприятию облицованы фасады дворовой части главного и третьего корпусов САФУ. Завершается подготовка здания ЦКП 2: произведен монтаж и пусконаладка инженерных систем. В помещениях общей площадью 1500 квадратных метров будет расположен пресс-центр, а также зона питания. Само здание соединено надземным переходом с главным корпусом университета. После окончания форума строение передадут ученым университета: здесь будет расположено современное научное оборудование и лаборатории.

Новый выставочный павильон после приёма гостей переоборудуют под спорткомплекс

Гостей готовится принять и новый выставочный павильон площадью 1500 квадратных метров. Основные работы уже закончены, осталось подключить систему электроснабжения, постелить напольное покрытие и завершить отделку вспомогательной зоны. Отопление здания на время проведения мероприятий предусмотрено с помощью электрических систем.

В ближайшее время сюда завезут оборудование для монтажа тематической выставки. В дни форума на ней будут представлены перспективные российские арктические проекты в транспортной отрасли, судостроении, горнодобывающей промышленности, сферах ЛПК, добычи рыбы и биоресурсов, образования, науки и туризма.
Изначально  здание выставочного павильона проектировалось как многофункциональный спортивный комплекс. Его размеры позволяют разместить там две волейбольные площадки и все необходимые удобства – раздевалки, административные помещения. После окончания форума павильон будет переоборудован под спорткомплекс. 

В новом общежитии САФУ 474 места

Как подчеркнул Сергей Попков, огромный объем задач по подготовке объектов САФУ к масштабному мероприятию пришлось решать в сжатые сроки – всего за три месяца. Обычно, этот процесс занимает более длительное время. Но университет достойно справился с поставленной задачей.

Отметим, что построено новое девятиэтажное общежитие САФУ на 474 места с просторными жилыми блоками, холлами, комнатами отдыха, кафе. Там разместятся службы технического сопровождения и часть представителей СМИ, - сообщает пресс-служба правительства области.

—За короткое время удалось построить несколько новых объектов, и все благодаря проведению форума.  Это очень хороший стимул для дальнейшего развития университета. Главное, что все эти объекты останутся не только вузу, но и городу. А в перспективе, при подготовке к следующему арктическому форуму, планируется строительство новых зданий и сооружений, – подчеркнул Сергей Попков. 

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