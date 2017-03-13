В Архангельске по телефону здоровья расскажут о вреде вейпов

22 марта с 14.00 – 16.00 на телефоне здоровья (81-82)21-30-36 актуальная тема «Вейпы – что это такое? Обманчивая безопасность вейпов».

На ваши вопросы будет отвечать Буланова Анна Николаевна, специалист отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики».

Вейпы - вид электронных сигарет, представляющих собой парогенератор, в котором испаряется специальная курительная жидкость, пар от которой вдыхает курильщик.Вайпер – это пользователь электронных сигарет, считающий своё увлечение оригинальным способом самовыражения, получения эстетического и физического удовольствия.

В основе всех жидкостей, которые применяются в электронном устройстве, применяются глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, никотин (если жидкость таковой содержит). Влияние этого состава и последствия, оказываемые электронной сигаретой на здоровье человека, до конца не исследованы, - сообщает Архангельский центр медицинской профилактики.