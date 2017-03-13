В Архангельской области днем будет плюсовая температура По сообщению гидрометцентра Северного УГМС, сегодня в в Архангельской области сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки, местами слабый гололед. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +1,+6°. В НАО погода также облачная с прояснениями. На большей части территории округа пройдут осадки. Местами метель. Ветер южный и юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с; на побережье 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем -1,+4°. Нашли ошибку? Выделите текст,

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