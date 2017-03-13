Эксперт: Мурманск и Санкт-Петербург были нашими конкурентами для проведения Арктического форума

Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит рассказал, как выбирали Архангельск для проведения Международного арктического форума.

"Безусловно, федеральное правительство отметило многолетние, многовековые заслуги Архангельска. Процедура заявки она была довольно сложная, было необходимо составить обоснование. Его рассматривал и заместитель председателя правительства РФ, председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин, Минэкономразвития России. Было очень много заявок других российских городов. Тем не менее, председатель российского правительства Дмитрий Медведев своим распоряжением определил, что форум будет проводиться именно в Архангельске.

Это значит, что экспертное сообщество и руководители федеральных органов разделяют понимание центральной роли Архангельска в развитии Арктики. Без Архангельска не может быть реализован ни один значимый для России проект в Арктике.

Сейчас сердцем Арктики является Ямал, где ведутся масштабные работы по добыче, сжижению и отгрузке газа. Это глобальный проект. Но уже сейчас 70 предприятий нашего региона поставляют туда продукцию. На Левом берегу Архангельска создана мощнейшая база компании «МРТС». Наш филиал Росморпорта обеспечивает безопасность судоходства на Ямале. Наши надзорные органы, Арктиктехмордирекция тоже работают почти на всю российскую Арктику.

В строительстве моста в Мурманске участвуют наши специалисты. Если мы говорим о национальной безопасности, то северодвинские предприятия вносят огромный вклад. Платформа Приразломная и Арктическая были построены в Северодвинске. Разве может быть ещё более разнообразный, мощный вклад промышленности, а также науки, здравоохранения, образования региона в общенациональную работу в Арктике? Уверен, что правительство оценило наш вклад и выбрало Архангельск, закрепив за ним постоянное место размещения форума", - заявил Лев Левит.