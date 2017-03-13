Константин Лобанов прочел лекцию для архангельских студентов

Напомним, накануне член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН Константин Лобанов был единогласно избран председателем Ломоносовского фонда.

В рамках своего первого визита в САФУ Константин Лобанов встретился с руководством арктического вуза, с представителями высших школ и прочитал лекцию «Освоение природных ресурсов Арктической зоны России в средние века».«Я профессиональный геолог и занимаюсь северными месторождениями в течение уже 40 лет, с того момента, как поступил в аспирантуру. Уже третий год существует программа РАН „Изучение арктической зоны России“, и я являюсь соруководителем этого проекта по изучению месторождений стратегических металлов арктической зоны», — сообщил Константин Лобанов.

Константин Валентинович рассказал, что два года назад он активно обсуждал вопросы изучения истории русских рудных месторождений с первым президентом Ломоносовского фонда Николаем Лаверовым.

Лекция Константина Лобанова касалась исторических моментов, связанных с освоением природных ресурсов севера: пушнины, рыбы, полезных ископаемых. Говорил Константин Валентинович о роли новгородских переселенцев и служителей монастырей в освоении русского севера, о конкуренции на арктических территориях с ближайшими соседями — скандинавами.

По окончании лекции новый президент Ломоносовского фонда сделал запись в электронной книге почётных гостей САФУ, - сообщает пресс-служба САФУ.