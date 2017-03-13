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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/18/49668.html

Общество

Епархиальный женсовет Архангельска будет сотрудничать с советом отцов

Епархиальный женсовет Архангельска будет сотрудничать с советом отцов
Фото пресс-службы Архангельской и Холмогорской епархии
Епархиальный женсовет будет взаимодействовать с архангельским советом отцов и проводить совместные мероприятия. Эту перспективу обсудили на первой встрече президиума областного совета женщин с епархиальным советом матушек.

Они также рассмотрели другие моменты, которые касаются сфер пересечения и общих интересов. «В ближайшее время приступим к конкретному взаимодействию, — рассказала глава епархиального женсовета, супруга настоятеля архангельского храма Новомучеников и исповедников Елена Макарова. — Мы решили, что храмы подключатся к городскому конкурсу украшения территорий. Также женсовет епархии планирует участвовать в фестивале «Единый мир творчества». Одна из супруг священнослужителей певица Елена Бускина станет участницей благотворительных концертов городского женсовета».

Кроме того, глава епархиального женсовета сообщила, что прихожанам предложили бесплатно пройти скрининг-тестирование в семейном центре здоровья на Холмогорской, 16».

Также запланированы мероприятия, посвященные празднованию дня святых Петра и Февронии, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

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