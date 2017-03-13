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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/18/49666.html

Общество

В Малых Корелах строят палаточный лагерь для участников Арктического форума

В Малых Корелах строят палаточный лагерь для участников Арктического форума
Фото Артема Келарева
Все 180 молодых специалистов, приехавших на молодежный Арктический форум, будут жить в Малых Корелах. Организаторы убеждены, что подготовка площадки не должна помешать лыжникам, которые здесь катаются.

Сейчас территорию готовят к встрече гостей. Большое внимание организаторы форума уделяют развитию инфраструктуры. Прямоугольную поляну, на которой будет разбит лагерь, полностью расчистили от снега.

В ИК-1 УФСИН Архангельской области изготовили восемь санитарных кабин — зимних туалетов. Они оборудованы колориферами, а также автономными системами подачи воды и сбора стоков. Эти кабинки останутся на стадионе и после форума, что сделает пребывание на нём более комфортным.

Помыться участники форума смогут в городской бане № 18 на втором лесозаводе. Туда их будут возить на автобусе строго по графику.

Также на территории стадиона проводится оптоволоконная сеть, которая останется здесь для всех мероприятий лыжного стадиона.

16 марта начался монтаж городка специальных арктических палаток. Они устанавливаются на деревянных помостах — щитах. В каждой из таких палаток, в которой под брезентом — войлочная ткань, — будут установлены по десять кроватей и тумбочек, вешалки. И, разумеется, мощные 15-киловаттные обогреватели: чтобы не заморозить молодых специалистов. Для сохранения тепла «стены» палатки будут герметичны. 

Жилые палатки будут выстроены буквой «П», а в центре поляны развернётся большой шатёр. Также на поле будет установлен арт-объект — двухметровое слово «Арктика» изо льда, которое изготовят архангельские ледорубы.

Палатки устанавливают юноши и девушки из Всероссийского студенческого общества спасателей. Причём не только архангелогородцы. В группировке молодых людей, которые отвечают за обустройство и обеспечение безопасности на форуме, 40 человек. И это не только архангелогородцы, но и москвичи, и новгородцы, и петербуржцы, и белгородцы, - пишет ИА "Регион 29".

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