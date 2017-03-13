Губернатор: Говорить об Арктике только с точки зрения углеводородного сырья – это значит ее примитивизировать

Во время своей пресс-конференции в Санкт-Петербургском бюро ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов ответил на вопрос об экологии в Арктике. Напомним, 2017-й год объявлен в России годом экологии.

— Каждый форум ориентирован на разные направления. Петербургский – это большое количество соглашений о партнерстве, Сочинский – это региональная повестка. Что вы считаете главным для Арктического форума?



— Мы берем для себя направление экосистемы в Арктике. Мы понимаем, что Арктика – это новые возможности для всего мира, это огромная кладовая.

Говорить об Арктике только с точки зрения углеводородного сырья – это значит ее примитивизировать. Мы понимаем, что Арктика – это новые возможности для всего мира, это огромная кладовая. Например, сегодня вопросы чистой воды становятся на один уровень с углеводородами, а Арктика – это невероятный запас чистой воды, это чистый воздух, это особая биосфера

Забудьте слово "углеводороды". Понятно, что с точки зрения сегодняшней рентабельности углеводороды на первом месте, но, например, сегодня вопросы чистой воды становятся на один уровень с углеводородами, а Арктика – это невероятный запас чистой воды, это чистый воздух, это особая биосфера. Все то, что позволяет человечеству чувствовать себя в безопасности.

Говорить об Арктике только с точки зрения углеводородного сырья – это ее примитивизировать. И разговор будет вестись об энергетике, о логистических маршрутах в Арктике, о медицине, которая в Арктике тоже специфическая, об оказании услуг – и транспортных, и гостевых, сельскохозяйственных, каких угодно.

И, конечно, о вопросах экологии. Сейчас президент России лично курирует программу очистки арктических территорий. За последние годы более 40 тысяч тонн отходов хозяйственной деятельности прошлых лет вывезено из Арктики. И эта работа будет продолжена", - отметил Игорь Орлов.

Ранее, во время своего очередного послания областному Собранию депутатов Орлов сделал акцент на экологии, подчеркнув, что необходимо проводить комплекс мер по лесовосстановлению и охране водных объектов в Архангельской области.