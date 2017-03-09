Холмогорскому приходу исполняется двадцать лет

Праздник в честь 20 лет образования Холмогорского прихода отметят на Светлой Седмице. Об этом рассказал благочинный округа протоиерей Евгений Смалько.

«Воспитанники воскресной школы подготовят концерт. В притворе храма откроется фотовыставка, посвященная возрождению прихода, — пояснил священник. — Также вместе с прихожанами мы отправимся в Архангельск, в святые места. Например, побываем в соломбальском храме святого Мартина. Церковь никогда не закрывалась и сохранила много чудотворных икон. Пригласим профессионального экскурсовода, чтобы поездка запомнилась людям, стала праздником».

Отец Евгений сказал, что за минувшие два десятилетия сформировался костяк общины. «Отрадно, что в храм ходят люди, которые были у истоков возрождения прихода, они несут послушания, каждый пост читают псалтырь, — подчеркнул благочинный. — В воскресной школе около 50 ребят от 3 до 17 лет под руководством директора Елены Павловой постигают Закон Божий, впитывая зерна добра».

Священник также сделал ремарку, что на приходе часто живут насельники. Как правило, это люди без определенного места жительства. Здесь они обретают приют в нелегкое для себя время и трудятся при холмогорском храме, постепенно возвращаясь к нормальной жизни, - сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.