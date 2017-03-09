В Северодвинском краеведческом музее расскажут об атомных подлодках и Пушкине

18 марта в 15 часов в Северодвинском городском краеведческом музее начнётся бесплатный лекторий «Творцы паритета».

В преддверии Дня моряка-подводника сотрудники музея расскажут о тех, кто создавал ракетно-ядерный щит нашей страны.

В этот же день в 13.00 для любителей отечественной литературы начнёт работу музейная гостиная «А.С. Пушкин и Север». Специалисты подготовили интересную информацию о связях поэта с нашим краем, о его потомках, живших и живущих в Архангельской области. Также в музее работает выставка «Метелям не задуть свечу...», посвящённая памяти этого великого поэта.

Более подробную информацию можно получить по телефону кассы музея 56-86-98 с 10.00 до 16.30.