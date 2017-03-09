Новости дня

Регистрация на форум "Арктика. Сделано в России" продлится до 20 марта

В Архангельске пройдёт вербный праздник хоров и прикладников

В Новодвинске пройдёт фестиваль пения областного масштаба

Архангелогородец ограбил нового знакомого через мобильный банк

Мобильная версия 16+

Пятница, 17 марта, 19:08

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/17/49654.html

Общество

В Северодвинском краеведческом музее расскажут об атомных подлодках и Пушкине

В Северодвинском краеведческом музее расскажут об атомных подлодках и Пушкине
18 марта в 15 часов в Северодвинском городском краеведческом музее начнётся бесплатный лекторий «Творцы паритета».

В преддверии Дня моряка-подводника сотрудники музея  расскажут о тех, кто создавал ракетно-ядерный щит нашей страны.

В этот же день в 13.00 для любителей отечественной литературы начнёт работу музейная гостиная «А.С. Пушкин и Север». Специалисты подготовили интересную информацию о связях поэта с нашим краем, о его потомках, живших и живущих в Архангельской области. Также в музее работает выставка «Метелям не задуть свечу...», посвящённая памяти этого великого поэта.

Более подробную информацию можно получить по телефону кассы музея 56-86-98 с 10.00 до 16.30.

Сегодня 15:03

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Путин, Рогозин, Голодец: обнародован список участников Арктического форумаСегодня 13:54

В Архангельске директор турагентства обманула восемь человек и похитила их деньгиСегодня 13:19

Северодвинск занял десятое место в рейтинге ГринписСегодня 09:24

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"Вчера 13:47
2 комментария

«Водник» вышел в полуфинал чемпионата РоссииВчера 10:56

Общество

Регистрация на форум "Арктика. Сделано в России" продлится до 20 мартаСегодня 15:53

В Архангельске пройдёт вербный праздник хоров и прикладников Сегодня 15:40

В Северодвинске пройдёт фольклорный праздник для семей с приёмными детьми Сегодня 15:14

18 марта в Архангельске стартует общегородской субботникСегодня 14:54

В Архангельске отметили азербайджанский праздник Навруз-байрамСегодня 14:41

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Регистрация на форум "Арктика. Сделано в России" продлится до 20 марта

В Архангельске пройдёт вербный праздник хоров и прикладников

В Северодвинске пройдёт фольклорный праздник для семей с приёмными детьми

18 марта в Архангельске стартует общегородской субботник

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года

В Поморье система видеонаблюдения "Ростелеком" готова к экзаменационному периоду

"Белкомур" пообещали к 2025-му

"Титан" продолжит исполнять все подписанные соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий

Губернатор Игорь Орлов обсудил с федеральными СМИ предстоящий Арктический форум

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность

Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду

«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Архангелогородец ограбил нового знакомого через мобильный банк

В Архангельске директор турагентства обманула восемь человек и похитила их деньги

В Архангельской области задержан подозреваемый в изнасиловании своего малолетнего сына

В Плесецком районе горел «Лексус»

В Вилегодском районе водитель сбил нетрезвую женщину-пешехода

В Архангельске состоится фестиваль «Арктика – территория ГТО»

Два архангельских конькобежца выступят в Челябинске

«Водник» вышел в полуфинал чемпионата России

Впереди у «Водника» вновь иркутский барьер

Архангельские шахматисты – сильнейшие на Северо-Западе

В Новодвинске пройдёт фестиваль пения областного масштаба

В новом спектакле театра Панова зрители сыграют главную роль

В рамках Арктического форума в Северном морском музее откроется масштабная выставка

В программке нового спектакля театра драмы – звёздные имена

Архангельск попрощался с "Ликами России"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru