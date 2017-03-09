18 марта в Архангельске стартует общегородской субботник Первый общегородской субботник состоится 18 марта с 10 до 14 часов. Основной задачей мероприятия является приведение города в порядок: расчистка снега, уборка расклеенных рекламных объявлений с автобусных остановок и световых опор, уборка парков. Жители, желающие поучаствовать в субботнике, за получением необходимого инвентаря могут обратиться как в свою управляющую компанию, так и в администрацию территориального округа, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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