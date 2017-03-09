Жители, желающие поучаствовать в субботнике, за получением необходимого инвентаря могут обратиться как в свою управляющую компанию, так и в администрацию территориального округа, - сообщает пресс-служба городской администрации.
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Пятница, 17 марта, 19:08
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/17/49653.html
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18 марта в Архангельске стартует общегородской субботник
Первый общегородской субботник состоится 18 марта с 10 до 14 часов. Основной задачей мероприятия является приведение города в порядок: расчистка снега, уборка расклеенных рекламных объявлений с автобусных остановок и световых опор, уборка парков.
Жители, желающие поучаствовать в субботнике, за получением необходимого инвентаря могут обратиться как в свою управляющую компанию, так и в администрацию территориального округа, - сообщает пресс-служба городской администрации.
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