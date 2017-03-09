В Архангельске отметили азербайджанский праздник Навруз-байрам

В Архангельском городском культурном центре состоялось мероприятие, посвященное Навруз-байраму – старинному празднику, который отмечают жители многих стран Азии и ряда регионов России.

- Мы очень ценим, что администрация Архангельска поддерживает работу Азербайджанской диаспоры . Мы плодотворно сотрудничаем, решая вопросы не только организации культурных мероприятий, но и проблемы конкретных горожан. Уверен, что у нашей совместной работы большое будущее, - отметил председатель "Азербайджанской диаспоры Архангельской области" Тарлан Гасым оглы Гасымов.

От имени главы Архангельска Игоря Годзиша председателя Азербайджанская диаспоры Тарлана Гасым оглы поздравил с праздником заместитель главы - руководитель аппарата Николай Евменов:

- 21 марта отмечается Международный день Навруз, поскольку этот праздник, один из древнейших, признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.Новруз – байрам – это один из самых древних и радостных праздников, демонстрирующий до тончайших оттенков национальную самобытность и богатство духовного мира Азербайджанского народа, достойно сохранившего прекрасные обычаи и традиции, которые прошли испытания временем. С гордостью отмечаю, что народы России и Азербайджана связаны многовековыми узами дружбы и общностью духовной культуры. Пусть светлый праздник Новруз – байрам дарит новые надежды, умиротворение и нравственное очищение. Пусть и сегодня он принесет счастье и процветание, послужит укреплению согласия и взаимопонимания в обществе!