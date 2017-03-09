Путин, Рогозин, Голодец: обнародован список участников Арктического форума

Заседания «Арктика — территория истории, культуры и туризма», «Арктика — территория профессионалов» и «Арктика — территория здоровья» пройдут в рамках тематического блока «Человеческий капитал».

Среди выступающих заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Университета Арктики Ларс Куллеруд, президент Международного арктического научного комитета Сьюзан Барр.

В рамках второго блока — «Устойчивое развитие Арктики» — острые вопросы обсудят при участии министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, директора Akvaplan-niva AS Салве Дале, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Дэвида Болтона, министра транспорта Максима Соколова, председателя Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслава Штырова, а также других представителей бизнеса, власти и научного сообщества.

Третий блок — «Наука и технологии». На заседаниях «Арктика — территория современной энергетики» и «Арктика — территория транспортных возможностей» выступят представители корпораций «ВостокУголь», BP, «Росатом», «НОВАТЭК», генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главный исполнительный директор Polar Knowledge Canada Дэвид Скотт и другие.

При участии заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского обсудят "Экономическое развитие Арктики", вице-председателя Арктического экономического совета Теро Ваурасте, представителей правительств Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В рамках форума также пройдет заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает пресс-служба Арктического форума.