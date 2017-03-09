В Северодвинске стартует проект «Лёгкое дыхание»

Проект приурочен к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, его организатором выступает одноимённый региональный благотворительный фонд, который возглавляет Нина Низовцева.

21 марта на базе противотуберкулезного диспансерного отделения СГБ №1 состоится встреча медицинской общественности, работников благотворительного фонда «Лёгкое дыхание» и северодвинских СМИ.

На ней участники поделятся итогами реализации проекта в 2016 году, расскажут о динамике ситуации по туберкулезу в Северодвинске и о мероприятиях, направленных на дальнейшее улучшение работы по профилактике туберкулеза и ВИЧ.

В рамках встречи состоится также церемония награждения активных участников международной программы «Остановить туберкулёз на северо-западе России», сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.