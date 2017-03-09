В Добролюбовке школьникам расскажут об арктическом туризме

Сотрудники национального парка расскажут школьникам и студентам расскажут об арктическом туризме и большой «уборке», которая в Год экологии продолжится на территории Русской Арктики, об истории освоения высоких широт, а также о флоре и фауне островов и акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

На одной из площадок состоится занимательный рассказ «Как собрать чемодан в Арктику»: участникам мероприятия покажут, какая экипировка необходима в полярной экспедиции.

Также на Дне экологических знаний покажут документальный фильм «Клёвые парни из бухты Тихой», который рассказывает о легендарном месте, где в 1913–1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова, а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция. Сейчас же там располагается опорный пункт нацпарка «Русская Арктика».

Фильм был снят в 2013 году, его режиссёр и оператор Борис Амаров целый месяц работал на территории бывшей полярной станции, где в то лето работала команда сотрудников национального парка, учёных, студентов и волонтёров.

Специалисты центра природопользования и охраны окружающей среды проведут для всех желающих экологические уроки-путешествия по страницам Красной книги и особо охраняемым природным территориям Архангельской области, а также научат мастерить экоупаковки и фигурки арктических животных.

Сотрудники библиотеки подготовили обзор «Кристалл в прозрачной оправе», посвящённый проблемам экологии в современной прозе.

Также в этот день в Добролюбовке пройдёт финал конкурса эссе и творческих работ «Судьба природы в наших руках».

Кроме того, участники мероприятия смогут посетить занятие школы укрепления здоровья на тему «Экология питания — мифы и реальность» и мастер-класс Русского географического общества по изготовлению сумок в японской технике «фурошики».

День экологических знаний начнётся в 11:00.