Северодвинск занял десятое место в рейтинге Гринпис

Гринпис России проанализировал открытые данные более 160 крупных городов нашей страны с населением от 100 тысяч человек, чтобы выяснить, сколько людей уже имеют доступ к раздельному сбору отходов. В расчёт брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Исследование показало, что из 73,7 миллиона человек доступ к инфраструктуре раздельного сбора есть лишь у 6,8 миллиона горожан (9,2 процента).

Первые пять позиций в рейтинге заняли Саранск, Мытищи, Оренбург, Волжский и Мурманск. Северодвинск замкнул десятку лучших. Архангельск стал 17-м, значительно опередив такие города, как Владивосток (27 место), Калининград (33 место), Москва (40 место) и Санкт-Петербург (48 место).

— Этот результат не удручает и не впечатляет, — прокомментировала результаты исследования председатель Совета «Этас» Анастасия Кочнева. — Архангельску есть куда расти и к чему стремиться.

Руководитель экологической организации также отметила, что количество контейнеров для раздельного сбора мусора в областном центре увеличивается каждый месяц, на сегодняшний день их в городе 250.