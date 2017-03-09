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Пятница, 17 марта, 11:30

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/17/49639.html

Общество

17 марта в Поморье ожидается плюсовая температура и гололед

17 марта в Поморье ожидается плюсовая температура и гололед
Переменная облачность. Местами небольшие осадки, слабый гололед. Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.


Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +2,+7°.

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