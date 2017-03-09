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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/16/49638.html

Общество

Ребята из детских домов Поморья станут участниками телепрограммы «Пока все дома»

Ребята из детских домов Поморья станут участниками телепрограммы «Пока все дома»
В Архангельской области начались съёмки рубрики «У вас будет ребёнок» популярной программы Первого канала «Пока все дома».

В объективе съёмочной группы во главе с Еленой Кизяковой вновь окажутся воспитанники детских домов Поморья.

Съёмки будут проходить в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. В результате будут созданы видеопортфолио более 20 детей. Часть их будет показана в эфире Первого канала. Большинство анкет разместят в общероссийской информационно-поисковой системе для усыновителей «Видеопаспорт».

Елена Кизякова приезжает в детские дома Поморья на протяжении последних двух лет. Такой интерес к региону со стороны федеральных журналистов обусловлен, в том числе, и соглашением о сотрудничестве, которое было заключено с министерством образования и науки Архангельской области.

Рубрика «У вас будет ребёнок» направлена на потенциальных опекунов и усыновителей. Подавляющее большинство детей, ставших её героями, обретают новую семью.
Отметим, что правительство Архангельской области проводит большую работу для устройства детей-сирот в семьи. Так, в 2016 году совместно с ГТРК «Поморье» в региональный телеэфир вышел цикл программ «Нечужие дети». Специальные программы выходили на областном радио.

—Каждый из таких проектов позволяет решить чью-то судьбу. Примером тому может служить лишь одна цифра: только в течение прошлого года более 750 детей-сирот Архангельской области, а также детей, оставшихся без попечения родителей, было передано на воспитание в семьи, - рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Для усыновителей, живущих в Архангельской области, создан специальный сайт www.opeka29.ru. На нём размещена вся необходимая информация, сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

Вчера 16:50

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